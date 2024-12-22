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        Anaokulundaki torununun müzik etkinliği için 74 yaşında saz çalmayı öğrendi

        ÜMİT YORULMAZ - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli Muzaffer Demir, anaokuluna giden torununun müzik etkinliğinde ona eşlik edebilmek için saz çalmayı öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:34
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        Anaokulundaki torununun müzik etkinliği için 74 yaşında saz çalmayı öğrendi
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        ÜMİT YORULMAZ - Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki emekli Muzaffer Demir, anaokuluna giden torununun müzik etkinliğinde ona eşlik edebilmek için saz çalmayı öğrendi.

        Bozkurt Duygu Çelikel Anaokulu'na giden 5 yaşındaki Azra Demir, dedesi Muzaffer Demir'den okullarında düzenlenecek aile etkinliğine katılmasını istedi. Aile etkinliğinde şarkı söyleyecek olan torununa eşlik edebilmek için saz çalmayı öğrenmeye karar veren Demir, bir arkadaşından ödünç saz aldı.

        İnternetten yararlanarak yaklaşık 1 ayda sazla birçok türküyü çalmaya başlayan Demir, sahnede torununu ödünç aldığı sazla yalnız bırakmadı.

        Demir, AA muhabirine, torununun bir gün yanına geldiğini ve okulunda yapılacak etkinliğe kendisinin de gelmesini istediğini söyledi.

        Yapılacak etkinlikte torununun şarkı söyleyeceğini anlatan Demir, "Ben de ona en iyi şekilde eşlik edebilmek için saz çalmayı öğrenmeye karar verdim." dedi.

        - "İnternetten videolar izleyerek sazı yavaş yavaş öğrendim"

        İlk olarak arkadaşındaki sazın aklına geldiğini ifade eden Demir, "Yaklaşık 1 ay önce bir arkadaşımdan saz alarak çalışmalara başladım. İnternetten videolar izleyerek sazı yavaş yavaş öğrendim. Torunumun etkinliğine eşlik ederek, onu mutlu edecek kadar çalmayı öğrenmiş oldum. Birlikte katıldığımız etkinlikte ben saz çaldım o da çeşitli şarkılar söyledi. Bu etkinlikten torunum ve torunumun arkadaşları çok mutlu oldu. Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

        Sınıftaki etkinlikte kendisini yalnız bırakmadığı için torununun yüzündeki mutluluğun dünyaya bedel olduğunu dile getiren Demir, bundan sonra torunu Azra'nın bu tür etkinliklerinde hep saz çalacağını belirtti.

        Daha önce başka bir enstrüman da çalmadığını aktaran Demir, "Saz çalmasını gerçekten bilmiyordum, çocuklar için öğrendim. Benim asıl amacım saz çalmaktan çok torunlarıma saz çalmayı öğretebilmek." ifadelerini kullandı.

        Azra Demir de dedesinin kendisi için saz çalmayı öğrendiğini, onu çok sevdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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