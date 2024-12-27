Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 108 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 108 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 108 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 108, Kartalkaya'da 86, Ergan'da 75, Saklıkent'te 74, Konaklı'da 73, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 63, Uludağ'da 62, Erciyes'te 60, Zigana'da 49, Mersivan'da 38, Nemrut'ta 37, Çambaşı'nda 36, Hakkari'de 35, Kop'ta 32, Denizli'de 30, Hesarek'te 21, Ilgaz'da 19, Yedikuyular'da 18, Sarıkamış'ta 16, Keltepe'de 11, Yıldıztepe'de 10, Gevaş Abalı'da 9, Yalnızçam'da 8, Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)
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