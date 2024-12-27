Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 108 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 108 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 108, Kartalkaya'da 86, Ergan'da 75, Saklıkent'te 74, Konaklı'da 73, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 63, Uludağ'da 62, Erciyes'te 60, Zigana'da 49, Mersivan'da 38, Nemrut'ta 37, Çambaşı'nda 36, Hakkari'de 35, Kop'ta 32, Denizli'de 30, Hesarek'te 21, Ilgaz'da 19, Yedikuyular'da 18, Sarıkamış'ta 16, Keltepe'de 11, Yıldıztepe'de 10, Gevaş Abalı'da 9, Yalnızçam'da 8, Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 27.12.2024 En düşük En yüksek Palandöken KY -6 2 Ergan KY -2 0 Kartalkaya KY -4 -3 Konaklı KY -5 -2 Yıldız Dağı ÇB -2 3 Saklıkent KY -2 2 Uludağ KY -3 -2 Mersivan KKY 1 5 Erciyes HKY -5 0 Çambaşı KY -1 3 Kop KY 1 2 Keltepe KY -4 -2 Yıldıztepe KY -2 -1 Hakkari KY -7 -4 Ilgaz KY -2 -1 Gevaş Abalı KY -2 4 Yedikuyular KY -2 2 Sarıkamış KY -6 1 Yalnızçam KY -10 0

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)