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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 108 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 108 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:04
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 108 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 108 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 108, Kartalkaya'da 86, Ergan'da 75, Saklıkent'te 74, Konaklı'da 73, Yıldız Dağı'nda 70, Davraz'da 63, Uludağ'da 62, Erciyes'te 60, Zigana'da 49, Mersivan'da 38, Nemrut'ta 37, Çambaşı'nda 36, Hakkari'de 35, Kop'ta 32, Denizli'de 30, Hesarek'te 21, Ilgaz'da 19, Yedikuyular'da 18, Sarıkamış'ta 16, Keltepe'de 11, Yıldıztepe'de 10, Gevaş Abalı'da 9, Yalnızçam'da 8, Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 27.12.2024 En düşük En yüksek
        Palandöken KY -6 2
        Ergan KY -2 0
        Kartalkaya KY -4 -3
        Konaklı KY -5 -2
        Yıldız Dağı ÇB -2 3
        Saklıkent KY -2 2
        Uludağ KY -3 -2
        Mersivan KKY 1 5
        Erciyes HKY -5 0
        Çambaşı KY -1 3
        Kop KY 1 2
        Keltepe KY -4 -2
        Yıldıztepe KY -2 -1
        Hakkari KY -7 -4
        Ilgaz KY -2 -1
        Gevaş Abalı KY -2 4
        Yedikuyular KY -2 2
        Sarıkamış KY -6 1
        Yalnızçam KY -10 0

        (KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, HKK: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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