Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.