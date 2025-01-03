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        Kastamonu'da bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:51
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        Kastamonu'da bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan zanlı yakalandı
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        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Amirliğine başvuran giden bir kişi, evinde bulunan 20 altın bilezik ile 10 bin lirasının çalındığını belirterek, şikayetçi oldu.

        Bunun üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde çalışma yapan polis, hırsızlık şüphelisini tespit etti.

        Şüpheli, ilçedeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının evindeki aramada çalınan altın bilezikler ve para ele geçirildi.

        Altın bilezikler ile para, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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