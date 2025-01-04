Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A.Ç, O.Y, Ç.C, D.T. ve A.U'nun işlemleri tamamlandı.

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