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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 11:20 Güncelleme: 04.01.2025 - 11:20
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A.Ç, O.Y, Ç.C, D.T. ve A.U'nun işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan C.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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