Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Tosya'da yoğun sis etkili oluyor

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 05.01.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'da yoğun sis etkili oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan sis, ilçe merkez ve köyleri ile D-100 kara yolunun ilçeden geçen bölümünde etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 30 metreye düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

        Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Mourinho kararını verdi!
        Mourinho kararını verdi!
        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
        Trump Meloni'yi malikanesinden ağırladı
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Sarıkamış'ta duygu dolu anlar! Şehitlerimiz anıldı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Locart yöntemiyle çözülen cinayet! Havanın yağmurlu olması katili yakalattı
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        Penaltı ve kırmızı kart var mı?
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        ABD ağır kış şartlarına hazırlanıyor: 62 milyon kişi etkilenecek!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        "Galatasaray'a tatil yaramamış"
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Yeni doğan bebek bakımında sık yapılan hatalar!
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Cenazede gerginlik
        Cenazede gerginlik
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?
        1999 neden sinemanın altın çağıydı?

        Benzer Haberler

        UNESCO Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi'nin yanındaki hamamda kurtarma kazısı...
        UNESCO Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi'nin yanındaki hamamda kurtarma kazısı...
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı
        Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari yakalandı
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 122 santimetreyle Palandöken'de...
        Kastamonu'da bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan zanlı yakalan...
        Kastamonu'da bir evden 20 altın bilezik ile 10 bin lira çalan zanlı yakalan...