Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 102, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 94, Kartalkaya'da 90, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 67, Sarıkamış'ta 63, Davraz'da 58, Erciyes'te 55, Zigana 52, Hakkari'de 47, Çambaşı'nda 43, Murat Dağı ve Mersivan'da 42, Hesarek'te 41, Saklıkent'te 38, Gevaş Abalı'da 35, Denizli'de 33, Yedikuyular'da 31, Ilgaz'da 23, Yalnızçam'da 16, Yıldıztepe ve Ladik Akdağ'da 14, Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.