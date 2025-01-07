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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:29 Güncelleme: 07.01.2025 - 11:29
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 102, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 94, Kartalkaya'da 90, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 67, Sarıkamış'ta 63, Davraz'da 58, Erciyes'te 55, Zigana 52, Hakkari'de 47, Çambaşı'nda 43, Murat Dağı ve Mersivan'da 42, Hesarek'te 41, Saklıkent'te 38, Gevaş Abalı'da 35, Denizli'de 33, Yedikuyular'da 31, Ilgaz'da 23, Yalnızçam'da 16, Yıldıztepe ve Ladik Akdağ'da 14, Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 07.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken P -10 -2
        Ergan P -8 -1
        Kartalkaya S -4 4
        Konaklı P -9 -2
        Yıldız Dağı S -5 3
        Saklıkent ÇB 1 6
        Uludağ PB -1 8
        Mersivan S -4 5
        Erciyes S -6 4
        Çambaşı AB -5 5
        Kop P -11 0
        Keltepe P -5 3
        Yıldıztepe S -5 4
        Hakkari P -18 -3
        Ilgaz P -5 4
        Gevaş Abalı P -6 1
        Yedikuyular AB -5 5
        Sarıkamış P -13 1
        Yalnızçam P -17 -4

        (S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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