Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 102, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 94, Kartalkaya'da 90, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 67, Sarıkamış'ta 63, Davraz'da 58, Erciyes'te 55, Zigana 52, Hakkari'de 47, Çambaşı'nda 43, Murat Dağı ve Mersivan'da 42, Hesarek'te 41, Saklıkent'te 38, Gevaş Abalı'da 35, Denizli'de 33, Yedikuyular'da 31, Ilgaz'da 23, Yalnızçam'da 16, Yıldıztepe ve Ladik Akdağ'da 14, Keltepe'de 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)
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