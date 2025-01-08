Anadolu'nun yüce dağı Ilgaz doğa tutkunlarını cezbediyor

Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan Ilgaz, yalnızca kayak tutkunlarının değil doğa ve fotoğraf tutkunlarının da gezi rotasında yer alıyor. Karla süslenen manzaraların arasında yürüyüş yaparak doğayı gözlemleme fırsatı bulan ziyaretçiler, temiz havada keyifli zaman geçiriyor.