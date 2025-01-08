Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul minik öğrencileri ziyaret etti
Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki ana okullarında incelemede bulundu.
Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki ana okullarında incelemede bulundu.
Tosya Cumhuriyet Anaokulu ve Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anasınıfını ziyaret eden Toğrul, öğrenci, öğretmen, idareci ve diğer personele bir araya geldi.
Okulların eğitim faaliyetleri ve fiziki koşulları hakkında bilgiler alan Toğrul, burada yaptığı konuşmada, eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemine dikkat çekti.
Erken çocukluk dönemindeki eğitimin temelini oluşturan çalışmaların Tosya'da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirten Toğrul, "Çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminin temellerinin atıldığı en kritik evrelerden birisi okul öncesi eğitimdir. Bu süreçte, yaşıtlarıyla birlikte etkinliklere katılması sağlanarak, içinde var olan yeteneklerin serpilip gelişmesine yardımcı olunmaktadır. Öğrencilerimizin geleceğe yön verecek bireyler olmaları adına ellerinizden gelen çabayı gösterdiğiniz için sizlere teşekkür ederim." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.