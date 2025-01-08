Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul minik öğrencileri ziyaret etti

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki ana okullarında incelemede bulundu.

Tosya Cumhuriyet Anaokulu ve Tosya Mithat Boyner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anasınıfını ziyaret eden Toğrul, öğrenci, öğretmen, idareci ve diğer personele bir araya geldi.

Okulların eğitim faaliyetleri ve fiziki koşulları hakkında bilgiler alan Toğrul, burada yaptığı konuşmada, eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemine dikkat çekti.