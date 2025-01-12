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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 5 gündür sürüyor

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 5 gündür çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 20:44 Güncelleme: 12.01.2025 - 20:59
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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 5 gündür sürüyor
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için 5 gündür çalışma yürütülüyor.

        Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için yürütülen arama çalışması sürüyor.

        Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri tarafından yürütülen arama çalışması, Doğancıoğlu'nun son görüldüğü Başakpınar köyü mevkisinde yoğunlaştırıldı.

        Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde çalışma yürütüyor.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten de ekipleri koordine ediyor.

        Arama çalışmalarının 5'inci gününde de herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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