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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:38
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        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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        Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Konalı'da 100, Nemrut'ta 82, Kartalkaya'da 80, Yıldız Dağı'nda 70, Uludağ'da 65, Sarıkamış'ta 63, Hakkari'de 56, Zigana'da 49, Erciyes'te 45, Davraz ve Kop'ta 40, Mersivan ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 33, Yedikuyular'da 23, Murat Dağı'nda 18, Saklıkent'te 17, Gevaş Abalı'da 16, Yalnızçam'da 14, Denizli'de 13, Ilgaz'da 12 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

        Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

        Merkez 15.01.2025 En düşük En yüksek
        Palandöken PB -4 -1
        Ergan ÇB -2 4
        Konaklı PB -4 1
        Nemrut P -6 3
        Kartalkaya KY -2 0
        Yıldız Dağı KKY 1 5
        Sarıkamış S -8 2
        Uludağ KKY 0 2
        Davraz KKY -1 4
        Zigana GSY 12 19
        Erciyes KY -3 4
        Hakkari P -13 -2
        Yıldıztepe KY -1 0
        Çambaşı KKY 1 4
        Mersivan KY -1 7
        Murat Dağı KKY -3 2
        Saklıkent KKY 1 4
        Denizli KY -1 4
        Ilgaz KY 0 2
        Yalnızçam PB -14 -1
        Gevaş Abalı KY -4 6

        (S: Sisli, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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