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        Uzmanından "Yarıyıl tatilini aile içi iletişimi güçlendirmek için iyi değerlendirin" önerisi

        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, "Ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi vakit geçirebilmeleri için bunun fırsata çevrilmesi lazım. Dolayısıyla aile içi ilişkilerinin, işbirliği, dayanışma gibi faaliyetlerin ara tatilde daha yoğun yapılması gerekmekte." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:43
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        Uzmanından "Yarıyıl tatilini aile içi iletişimi güçlendirmek için iyi değerlendirin" önerisi
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        Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, "Ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi vakit geçirebilmeleri için bunun fırsata çevrilmesi lazım. Dolayısıyla aile içi ilişkilerinin, işbirliği, dayanışma gibi faaliyetlerin ara tatilde daha yoğun yapılması gerekmekte." dedi.

        Kamer, AA muhabirine, yarıyıl tatilinin hem öğrenciler hem de aileler açısından önemli fırsat olduğunu vurguladı.

        Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu vurgulayan Kamer, "Dolayısıyla toplumun çekirdeğinin bozulmaması adına ailelerin belli düzenlemeler yapması gerekiyor. Özellikle günümüz dijital dünyasında aile ilişkileri, aile bireyleri arasındaki iletişim, işbirliği ve dayanışmanın giderek azaldığını gözlemliyoruz." dedi.

        Dijitalleşmenin aile içi iletişimde bozulmalara neden olduğuna dikkati çeken Kamer, "Çocukların dijital tehlikelerden korunması noktasında ebeveyn rollerini tartışırken burada açığa çıkan önemli unsurlardan bir tanesi, aile içi iletişimin giderek eşler arasında veya ebeveyn ve çocuklar arasında bozulduğunu gözlemliyoruz. Çocukları dijital tehlikelerden korumaya çalışırken aslında biz yetişkinler olarak kendimizi de korumak noktasında ciddi problemleri yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

        Sosyal medyanın kişiler arası iletişime zarar verdiğini, insanları yalnızlaştırdığını, boşanma oranlarını dahi etkilediğini aktaran Kamer, Türk aile yapısının da bundan zarar gördüğünü dile getirdi.

        Kamer, ara tatilin, çocukları dijital ve sosyal medyadan uzak tutmak, birlikte değerli vakit geçirmek için önemli fırsat olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Malum 20 milyona yakın öğrenci ara tatile giriyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla daha iyi vakit geçirebilmeleri için bunun fırsata çevrilmesi lazım. Dolayısıyla aile içi ilişkilerinin, işbirliği, dayanışma gibi faaliyetlerin ara tatilde daha yoğun yapılması gerekmekte. Türk aile yapısının işte dijitalleşme aracılığıyla bozulmasının en azından bir nebze de olsa önüne geçilmesi için harika fırsat. Bu fırsatın ebeveynler tarafından iyi değerlendirilmesi lazım."

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Kamer, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin temel mantığı, aslında boşanma oranlarının artması gibi son dönemde yaşanan bazı olumsuzluklar. Bunun için çözüm olarak aile ilişkilerinin artması gerekiyor. Çocuklara güvenli ve bilinçli teknoloji kullanımı kazandırmak istiyoruz. Çocukların ileride iyi vatandaş olmasını istiyoruz. Bunun için iyi rol model olmamız gerekiyor. Bu rol model olmayı da bu ara tatilde çocuklarımıza göstermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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