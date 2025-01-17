Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi

Sporcular, madalya ve kupalarını Demirdağ, Arslan ve Korkmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Faruk Velioğlu'ndan aldı.

Müsabakada Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Kastamonu Spor Lisesi üçüncü, Taşköprü Fahrettin Paşa Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

İlçe stadyumunda oynanan müsabakaları Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kaymakam Refiki Ahmet Tayyip Korkmaz da takip etti.

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