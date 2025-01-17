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        Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Okul Sporları Ragbi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 10:56 Güncelleme: 17.01.2025 - 10:56
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        Taşköprü'de Okul Sporları Ragbi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Okul Sporları Ragbi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları düzenlendi.

        İlçe stadyumunda oynanan müsabakaları Kaymakam Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kaymakam Refiki Ahmet Tayyip Korkmaz da takip etti.

        Müsabakada Sevim Tokatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Kastamonu Spor Lisesi üçüncü, Taşköprü Fahrettin Paşa Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

        Sporcular, madalya ve kupalarını Demirdağ, Arslan ve Korkmaz ile İlçe Emniyet Müdürü Faruk Velioğlu'ndan aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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