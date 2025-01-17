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        Cide'de düzenlenen futsal turnuvası sona erdi

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen futsal turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:23 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:23
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        Cide'de düzenlenen futsal turnuvası sona erdi
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen futsal turnuvası sona erdi.

        Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuvanın finali, Cide İlçe Stadı'nda Orman Spor ve Hastane takımları arasında oynandı.

        Bir ay süren turnuvanın ardından Hastane takımını yenen Orman Spor birinci, Şehit Necmi takımı da üçüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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