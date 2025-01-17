Cide'de düzenlenen futsal turnuvası sona erdi

Bir ay süren turnuvanın ardından Hastane takımını yenen Orman Spor birinci, Şehit Necmi takımı da üçüncü oldu.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün düzenlediği turnuvanın finali, Cide İlçe Stadı'nda Orman Spor ve Hastane takımları arasında oynandı.

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