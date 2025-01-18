Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatiline hazır

        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:14 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatiline hazır
        ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

        "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında bulunuyor.

        Açılışı 2020'de yapılan 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi ile yaklaşık 1 kilometrelik piste sahip Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

        Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, burada kayak ve snowboard yapıp, ATV'ye binip kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

        Ilgaz Dağı'nda kamu kurumları ve özel sektöre ait 7 tesiste yaklaşık 1300 yatak kapasitesi bulunuyor.

        - Rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaştı

        Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, yarıyıl tatilinde herkesi bölgeye beklediklerini söyledi.

        Otellerin doluluk oranları hakkında bilgi veren Kaya, "Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yoğun kar yağışı başladı. Bu yağışla kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Konaklama yapan işletmecilerle görüştüğümüzde, rezervasyonların yüzde 90'lara ulaştığını öğrendik. Doluluk oranının yarıyıl tatilinde yüzde 100'lere ulaşacağını düşünüyoruz." dedi.

        Bölgenin her seviye kayakçıya hizmet verdiğini anlatan Kaya, "Yarıyıl tatilinde bu güzel, doğayla iç içe kayak merkezimizde ATV safari turu yapmaya, kızakla kaymaya, kayak yapmaya, teleferiğe binmeye tüm misafirlerimizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Ankara'dan tatil için gelen Özgür Öz ise Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Zemin, pist çok güzel. Herkese, buraya gelmeyi tavsiye ederim. Doğa harika, Ankara'ya yakın, Karadeniz'e yakın, mükemmel bir yer. Burada kayak yaptık gezdik, doğa fotoğrafları çektik, teleferiğe bindik. Trekking yapabilirsiniz, fotoğrafçıysanız çok güzel fotoğraf çekebilirsiniz, kayak bilmiyorsanız dahi çok rahat öğrenebilirsiniz. Alternatif pist imkanı var. Burası tanıtımda eksik kalıyor bence, mükemmel bir yer."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Dama'cana' kast!
        Dama'cana' kast!
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da 3 hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 3 hükümlü yakalandı
        "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu" başladı
        "Kastamonu Şair ve Yazarları Sempozyumu" başladı
        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması onuncu gününde sürüyor
        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması onuncu gününde sürüyor
        Kastamonu'da karne töreni düzenlendi
        Kastamonu'da karne töreni düzenlendi
        İhsangazi ilçesinde ilkokul öğrencileri "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmini i...
        İhsangazi ilçesinde ilkokul öğrencileri "Rafadan Tayfa Kapadokya" filmini i...
        Tosya'da hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı
        Tosya'da hayvan pazarı tedbir amaçlı kapatıldı