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        Kastamonu'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 22:57 Güncelleme: 18.01.2025 - 22:57
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        Kastamonu'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede 7 Ocak'ta meydana gelen telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Kimlikleri belirlenen İ.A. ve H.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 7 çeyrek ve 2 gram altın ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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