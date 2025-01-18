Kastamonu'da telefon dolandırıcılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Kastamonu'nun Daday ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçede 7 Ocak'ta meydana gelen telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma yürüttü.
Kimlikleri belirlenen İ.A. ve H.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 7 çeyrek ve 2 gram altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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