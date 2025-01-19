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        Kastamonu'da domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 21:20 Güncelleme: 19.01.2025 - 21:20
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        Kastamonu'da domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alayazı köyünün ormanlık alanında Erdoğan Gür ve arkadaşı Y.A. domuz avına çıktı. Av sırasında Y.A. av tüfeğiyle arkadaşı Gür'ü yaraladı.

        Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Erdoğan Gür'ün cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Y.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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