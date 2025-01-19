Kastamonu'da domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi öldü
Kastamonu'nun Cide ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde domuz avında arkadaşı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alayazı köyünün ormanlık alanında Erdoğan Gür ve arkadaşı Y.A. domuz avına çıktı. Av sırasında Y.A. av tüfeğiyle arkadaşı Gür'ü yaraladı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Erdoğan Gür'ün cenazesi Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Y.A. gözaltına alındı.
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