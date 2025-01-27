Hanönü'de Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresi yapıldı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin 2. Olağan Kongresi yapıldı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin 2. Olağan Kongresi yapıldı.
Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleşen kongrede günün anlam ve önemine belirten konuşmalar yapıldı.
Konuşmaların ardından tek aday olarak seçime giren Ümit Tunç, yeniden Hanönü Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığına seçildi.
Kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Bülent Osman Osmanağaoğlu, Kastamonu Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Akif Güzel ve partililer katıldı.
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