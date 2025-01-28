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        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü

        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 28.01.2025 - 12:23
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        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam öldü
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        Kastamonu'da minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

        D.İ. idaresindeki 55 AGP 749 plakalı minibüs, Sinop-Kastamonu kara yolu Gökçeağızsakı köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Akbaş'a (87) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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