Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden soğuk hava uyarısı

        Kastamonu Valiliği, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu Valiliğinden soğuk hava uyarısı
        ABONE OL

        Kastamonu Valiliği, hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren 6 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

        Açıklamada, salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden sonra ise iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına inmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, soğuk havanın kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarların etkisiyle salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdüreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

        Türkiye'nin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının beklendiğine dikkati çekilen açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelebilecek tehlikelere karşı vatandaşların meteorolojinin tahmin, değerlendirme ve erken uyarı uygulamalarını takip etmesi önerildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        İstanbul'un enflasyonu yüzde 48,4
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Saint-Maximin gelişmesi!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyon yandı
        Kastamonu'da seyir halindeki kum yüklü kamyon yandı
        Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'da eşini öldüren polis memurunun yargılanmasına devam edildi
        Kastamonu'da, İnebolu Çayı'ndaki çalışma sırasında istinat duvarı çöktü
        Kastamonu'da, İnebolu Çayı'ndaki çalışma sırasında istinat duvarı çöktü
        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da 10 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 10 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı
        Kastamonu'da sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı