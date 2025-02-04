Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 22:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Bozkurt ilçesinden İstanbul'a yolcu taşıyan, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 HKK 230 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında Ortasökü köyü yakınlarında yangın çıktı.

        Otobüs şoförü alevleri fark edince aracı durdurarak 18 yolcuyu tahliye etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gönderilen Bozkurt Belediyesi İtfaiyesi ile Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.

        Otobüs tamamen yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        Suriye'den 15 yıl sonra ilk ziyaret
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        21 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı! 2 kişinin tutuklama talebine ret!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Özel ve Yavaş'tan kritik görüşme
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        Zelenskiy nükleer silahları geri istiyor
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        "Hakemliği Mehmet Büyükekşi yüzünden bıraktım"
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        Bahçesindeki yaprakları yakmak isterken öldü
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        AKOM duyurdu: Yoğun kar geçişleri bekleniyor!
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        4 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Almanya Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        Getir CEO'sunun görevine son verildi
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        UTTS çipinin maliyeti ne kadar?
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı; o anlar kamerada
        Kastamonu'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı; o anlar kamerada
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Öğrenciler sınıflarını hayal etti, üniversiteliler gerçekleştirdi
        Öğrenciler sınıflarını hayal etti, üniversiteliler gerçekleştirdi
        Taşköprü sarımsağında ekim dönemi erken başladı
        Taşköprü sarımsağında ekim dönemi erken başladı
        Kastamonu'da metruk binada izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kastamonu'da metruk binada izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Kaçak kazı şüphelileri binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşem...
        Kaçak kazı şüphelileri binanın altına tünel inşa edip, elektrik hattı döşem...