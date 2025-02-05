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        Taşköprü'de Kaymakam Demirdağ ve Başkan Arslan öğrencileri ziyaret etti

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öğrencileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 12:08 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:38
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        Taşköprü'de Kaymakam Demirdağ ve Başkan Arslan öğrencileri ziyaret etti
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        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kaymakam Abdullah Demirdağ ve Belediye Başkanı Hüseyin Arslan öğrencileri ziyaret etti.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Anaokulu ve Atatürk İlkokulunu ziyaret eden heyet, öğrencilerle sohbet ederek boyama kitabı ve okuma kitapları hediye etti.

        Demirdağ ve Aslan'a İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ture, Mehmet Göktaş ve Özcan Arslan da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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