Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti
Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.
Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.
Kent genelinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımı aksattı.
Kastamonu- Sinop kara yolunun Hanönü ilçesi Çakırçay mevkisi, yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.
Jandarma tarafından yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.
Karayolları ekipleri tarafından yol ulaşıma tekrar açıldı.
Trafik polisleri tarafından yolda kalan araçlara yardım edilirken, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.
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