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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti

        Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:11 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:22
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti
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        Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

        Kent genelinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, kara yollarında ulaşımı aksattı.

        Kastamonu- Sinop kara yolunun Hanönü ilçesi Çakırçay mevkisi, yoğun kar yağışı nedeniyle çift taraflı olarak trafiğe kapandı.

        Jandarma tarafından yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

        Karayolları ekipleri tarafından yol ulaşıma tekrar açıldı.

        Trafik polisleri tarafından yolda kalan araçlara yardım edilirken, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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