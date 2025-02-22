Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara jandarma ve polis ekipleri yardım etti

Jandarma tarafından yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılarak sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Kastamonu'da, jandarma ve emniyet personeli zorlu kış şartları nedeniyle yolda kalanlara sıcak içecek ve yiyecek ikramında bulundu.

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