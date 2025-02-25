Yolu kardan kapandığı için merkeze gidemeyen hastanın ilaçlarını kaymakam ulaştırdı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoğun kar yüzünden yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ilaçlarını almaya gidemeyen hastaya kaymakam yardımcı oldu.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoğun kar yüzünden yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ilaçlarını almaya gidemeyen hastaya kaymakam yardımcı oldu.
İlçeye bağlı Çatak köyü Topçu Mahallesi'nde yaşayan Şerife Bülbül, yoğun kar yağışı yüzünden yolların kapanması nedeniyle ilaçlarını almak için merkeze gidemeyince yetkililerden yardım istedi.
Durumdan haberdar olan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'in talimatıyla harekete geçen Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, kapanan köy yollarını açtı.
Yolun açılmasının ardından köye giden Kaymakam Çamkerten, kendi elleriyle Bülbül'e ilaçlarını teslim etti.
Çalışmaları yerinde inceleyen Çamkerten, yaptığı açıklamada, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için her zaman hazır olduklarını belirterek, kış şartlarına karşı gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.
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