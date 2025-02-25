Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Yolu kardan kapandığı için merkeze gidemeyen hastanın ilaçlarını kaymakam ulaştırdı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoğun kar yüzünden yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ilaçlarını almaya gidemeyen hastaya kaymakam yardımcı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 12:38 Güncelleme: 25.02.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolu kardan kapandığı için merkeze gidemeyen hastanın ilaçlarını kaymakam ulaştırdı
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde yoğun kar yüzünden yolun ulaşıma kapanması nedeniyle ilaçlarını almaya gidemeyen hastaya kaymakam yardımcı oldu.

        İlçeye bağlı Çatak köyü Topçu Mahallesi'nde yaşayan Şerife Bülbül, yoğun kar yağışı yüzünden yolların kapanması nedeniyle ilaçlarını almak için merkeze gidemeyince yetkililerden yardım istedi.

        Durumdan haberdar olan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten'in talimatıyla harekete geçen Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, kapanan köy yollarını açtı.

        Yolun açılmasının ardından köye giden Kaymakam Çamkerten, kendi elleriyle Bülbül'e ilaçlarını teslim etti.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Çamkerten, yaptığı açıklamada, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için her zaman hazır olduklarını belirterek, kış şartlarına karşı gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Asteroitin Dünya'ya çarpma ihtimali azaldı
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Cesaret iddiasında cansız beden buldular!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        Her 100 TL'nin 83'ü gıdaya harcanıyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı

        Benzer Haberler

        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor
        Ersizlerdere Kanyonu Tabiat Parkı'nda kış güzelliği yaşanıyor
        Kar nedeniyle yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı çeken hastanın imdadına...
        Kar nedeniyle yolu kapanan köyde solunum sıkıntısı çeken hastanın imdadına...
        Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyad...
        Kastamonu'da karda yürüyemeyince kulaç atan kişinin görüntüsü sosyal medyad...
        Kastamonu'da 10 ilçede yarın eğitime ara verildi
        Kastamonu'da 10 ilçede yarın eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da karın altında kalan araçlar güçlükle bulunuyor
        Kastamonu'da karın altında kalan araçlar güçlükle bulunuyor