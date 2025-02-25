Yolu kardan kapandığı için merkeze gidemeyen hastanın ilaçlarını kaymakam ulaştırdı

Çalışmaları yerinde inceleyen Çamkerten, yaptığı açıklamada, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için her zaman hazır olduklarını belirterek, kış şartlarına karşı gerekli önlemlerin alındığını vurguladı.

Yolun açılmasının ardından köye giden Kaymakam Çamkerten, kendi elleriyle Bülbül'e ilaçlarını teslim etti.

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