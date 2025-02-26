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        Şehit polisin senaryosuna katkı sağladığı tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da geçen yıl şehit edilen narkotik polisi Ahmet Şahan'ın senaryosunun yazılmasına katkı sağladığı "Kelepçe" isimli tiyatro oyunu, şehit Şahan'ın anısına sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:26 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:26
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        Şehit polisin senaryosuna katkı sağladığı tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da geçen yıl şehit edilen narkotik polisi Ahmet Şahan'ın senaryosunun yazılmasına katkı sağladığı "Kelepçe" isimli tiyatro oyunu, şehit Şahan'ın anısına sahnelenecek.

        Kastamonu Görme Engelliler Derneği Üyesi Necati Korkmazer, geçen yıllarda uyuşturucuyu konu alan bir oyun yazmaya karar verdi.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Ahmet Şahan'dan destek isteyen Korkmazer, oyunun senaryosunun hazırlanmasına katkı sunan Şahan'ın geçen yıl ağustos ayında bir uyuşturucu kullanıcısı tarafından şehit edilmesinin ardından oyunu sahnelemek için çalışmalara başladı.

        Meddah Rugeç Demir ile görüştükten sonra Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu üyelerine oyunu anlatan Korkmazer, oyunu sahneye koymak için çaba harcadı. Yapımcılığını Demir'in, yönetmenliğini Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkan Yardımcısı Enes Kaçar'ın üstlendiği oyunda görme engelliler ve öğrenciler rol aldı.

        Kentte 28 Şubat'ta sahnelenecek oyun, çocukları uyuşturucuya bulaşan iki ailenin hikayesini anlatıyor.

        - Oyunun geliri şehit polisin ailesine bırakılacak

        Oyunun senaryosunu yazan görme engelli Necati Korkmazer, AA muhabirine, çok anlamlı bir oyunu sahnelemeye hazırlandıklarını söyledi.

        Bundan önce de dernek olarak birçok oyun sahnelediklerini dile getiren Korkmazer, "Tebrik ziyaretlerinden birinde, farklı sosyal içerikli bir konuyla ilgili tiyatro eseri yazmam talebi geldi. Konu araştırması sırasında uyuşturucunun geleceğimizi tehdit ettiği noktasında önemli şeylere ulaştım. Bu konuda bir oyun yazmak istedim. Narkotik polislerinden Ahmet Şahan kardeşimin bilgi paylaşımı ve desteği ile bir oyun çıkardık. Kendisinin de katkıları çok fazlaydı. Ahmet Şahan'ın şehadetinden sonra biz bu oyunu sahnelemeyi bir borç bildik. Gerekli onayları aldık. Madem Ahmet Şahan'ın anısını canlandırmak için yapıyoruz, gelirini de bize bıraktığı emanetleri olan ailesine verelim dedik. Oyun, Kastamonu Görme Engelliler Derneği tarafından Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğunun destekleri ile hazırlandı." diye konuştu.

        Daha önceki yıllarda hazırladıkları oyunlarda tamamen görme engellilerden oluşan bir kadro ile sahneye çıktıklarını hatırlatan Korkmazer, "Uyuşturucu ile mücadelede gençlere, mesajı görme engelliler ve yaşlılarla veremeyeceğimizi düşündük. Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu ve meddah Rugeş hocamızdan destek istedik. Bir kuruş almadan tamamen gönül bağı ile oyuna bağlandılar." dedi.

        Görme engelli oyunculardan Nihat Bozok da avukatlık yaptığını belirterek, "Şu ana kadar 5 oyun oynadık. Bugün ise Kelepçe isimli uyuşturucu temalı bir oyunu çalışıyoruz. Oyunda Necati kardeşim ve ben aile babası olarak görev alıyoruz. Topluma ivedilikle verilmesi gereken bir mesaj olduğu için bu oyunda olmaktan çok büyük keyif aldık." ifadelerini kullandı.

        - "Okurken de oynarken de çok duygulandık"

        Oyunun yapımcısı Demir ise "Kelepçe"" adlı oyunu sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye'nin her yerinde oynamayı düşündüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "Görme Engeliler Derneğinden bir teklif geldi. Ben bu teklife çok sıcak yaklaştım. Metni okuduğumda kesinlikle bu oyunu sergilememiz gerektiğini düşündüm. Bu senaryoya baktığımda ömrünü uyuşturucu bağımlılarını kurtarmaya adamış, bu yolda emek veren ve bu yolda şehitlik mertebesine ulaşan Ahmet Şahan'ın izlerini gördüm. Okurken de oynarken de çok duygulandık."

        Yönetmen Enes Kaçar da aynı zamanda oyunda rol aldığını aktararak, şunları dile getirdi:

        "Necati abi bana ulaştığında bu oyunla ilgili konu benim çok dikkatimi çekti. Uyuşturucunun insanlara nasıl bulaştığını anlatım şekli, benim düşünceme çok oturuyordu. Gençlerin uyuşturucuya bağlanmasının aileden kaynaklandığını düşünüyorum. Senaryomuz da bunu konu almış. Oyunda baskıcı bir ailenin çocuğu ve aşırı serbest bırakılan bir gencimiz var. Oyun her ikisinin uyuşturucu ile buluşmasını ve sonrasını anlatıyor."

        Oyunculardan Aslı Kaya, "Kelepçe"nin farklı ailelerden gelen iki gencin uyuşturucuya nasıl bulaştığını anlatan çok güzel bir oyun olduğunu kaydetti.

        Kastamonu'da, İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta, 1 Ağustos'ta uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden firar eden kişi, bulunduğu eve operasyon düzenleyen polis ekibine silahla ateş açmış, olayda polis memurları Ahmet Şahan (38) ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Hastaneye kaldırılan polis memuru Şahan kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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