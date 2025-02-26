Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:43 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

        İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ilçede ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

        Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 154. Şube Şefliği ekipleri de yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor.

        İş makineleri ve çok sayıda personelin katıldığı çalışmalarda, kapanan köy ve mahalle yollarının birçoğu açıldı.

        Ekiplerin çalışması devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam
        ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!

        Benzer Haberler

        Ballıdağ'ın karla kaplı ormanları dronla görüntülendi
        Ballıdağ'ın karla kaplı ormanları dronla görüntülendi
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi turizme kazandırılıyor
        UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Mahmutbey Camisi turizme kazandırılıyor
        Taşköprü'de kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi
        Taşköprü'de kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 8 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 8 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
        Kastamonu'nun 3 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun 3 ilçesinde yarın eğitime ara verildi