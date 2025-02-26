Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

İlçede yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok köy ve mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ilçede ekipler yoğun şekilde çalışıyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü 154. Şube Şefliği ekipleri de yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor.

İş makineleri ve çok sayıda personelin katıldığı çalışmalarda, kapanan köy ve mahalle yollarının birçoğu açıldı.

Ekiplerin çalışması devam ediyor.