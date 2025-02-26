Ballıdağ'ın karla kaplı ormanları dronla görüntülendi
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı Ballıdağ, dronla görüntülendi.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı Ballıdağ, dronla görüntülendi.
Bölgenin 1570 metre rakımıyla en yüksek noktaları arasındaki dağda, kar kalınlığı bir metreye yaklaştı.
Doğa fotoğrafçılarının da sık sık ziyaret ettiği bölge, çam ağaçları ve manzarasıyla dikkati çekiyor.
Bölgede etkili olan yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen çam ve meşe ağaçları güzel bir görüntü oluşturdu.
Kar yağışının ardından oluşan manzara dronla görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.