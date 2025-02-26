Taşköprü'de kadınlara yönelik eğlence programı düzenlendi

Taşköprü Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle kadınlara özel program düzenledi.

Açık Hava Düğün Salonu'nda düzenlenen özel programda, Taşköprülü kadınlar müzik eşliğinde eğlendi.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada kadınların toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Kadınlarımız, üretkenlikleri ve fedakarlıklarıyla hayatın her alanında büyük bir değer taşıyor. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum." dedi.

Arslan, sanatçılar Cemal Bilgin ve Ilgaz'a plaket takdim ederken, eşi Nebahat Arslan ve kadınlarla birlikte pasta kesti. Etkinlikte yemek ikramı da yapıldı.