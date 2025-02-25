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        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 8 ilçesinde yarın eğitime ara verildi

        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:53
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        GÜNCELLEME - Kastamonu'nun 8 ilçesinde yarın eğitime ara verildi
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        Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 ilçede yarın eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle Cide ilçesinde taşımalı eğitime, Devrekani, İnebolu, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Çatalzeytin ilçelerinde de tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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