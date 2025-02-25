Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan İ.C.G'nin üst aramasında, 236 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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