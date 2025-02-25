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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 17:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 18:07
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı.

        Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda yakalanan İ.C.G'nin üst aramasında, 236 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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