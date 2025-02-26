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        Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:50 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:50
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        Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli
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        Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

        Küre ilçesinde ise yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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