Kastamonu'nun 7 ilçesinde eğitime kar engeli

Kastamonu'nun Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde 2 gün taşımalı eğitime, Küre ilçesinde de tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Şenpazar, Cide, Bozkurt, İnebolu, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinde taşımalı eğitime yarın ve cuma günü ara verildiği bildirildi.

Küre ilçesinde ise yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.