–Bozkurt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu Bozkurt Ortaokulu oldu.

İlçede, 3 grupta 12 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçında Bozkurt Belediyesi ile Bozkurt Ortaokulu voleybol takımları karşılaştı. Bozkurt Ortaokulu, Bozkurt Belediyesini 3-1 yenerek şampiyon oldu.

Turnuva şampiyonu Bozkurt Ortaokulu'na kupasını Kaymakam Hasan Erdoğan, ikinci olan Bozkurt Belediyesi’ne kupasını Belediye Başkanı Muammer Yanık, üçüncü olan Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğüne ise kupasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Atak verdi.