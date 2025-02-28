Kastamonu'da 12 firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda haklarında "hırsızlık, yağma ve konut dokunulmazlığını ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kullanmak için madde satın alma", "dolandırıcılık", "çocuğa karşı cinsel taciz", "kasten öldürme" ile "silahlı tehdit" suçlarından 6 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 12 hükümlü yakalandı.

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