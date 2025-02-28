Sabah namazı sonrası "cuma çorbası"nda bir araya geliyorlar

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde vatandaşlar, sabah namazı sonrası "cuma çorbası"nda bir araya geliyor.

Seydiler ilçesinde 2017'de Hüseyin Akpınar ve Ahmet Öcal'ın girişimleriyle başlayan gelenek kapsamında, kasım ayının ilk haftasından ramazana kadar her cuma sabah namazı sonrası camiden çıkanlara çorba ikram ediliyor.

İlçedeki restoranda yapılan çorba ikramı sırasında ilahiler okunup dualar ediliyor. Esnaf ve hayırseverlerin destekleriyle yapılan çorba ikramı, ramazan ayının girmesiyle sona eriyor.

Geleneği başlatanlardan Hüseyin Akpınar, AA muhabirine, uzun yıllar İstanbul'da kaldıktan sonra memleketi olan Seydiler'e döndüğünü söyledi.

İstanbul'da yaşadıkları dönemde. Kastamonu'dan bir arkadaşlarının cami çıkışı cemaati bir araya topladığını ve Kastamonu kel simidi ikram ettiğini anlatan Akpınar, "Seydiler'e döndüğümde bu geleneği burada da sürdürme fikri ortaya çıktı. 8 sene önce Ahmet bey kardeşimizle istişare ederek, 'Seydiler'de böyle bir çorba ikram etme geleneğine başlayalım' dedik. 'Arkadaşlarımız bir araya gelsin kaynaşsınlar, sohbet etsinler' dedik. 8 yıldan beri kasım ayından, ramazan ayına kadar devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorba ikram geleneğine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akpınar, "Ne kadar biz başlatmış olsak da hemşehrilerimiz yarışa girdi. Herkes benden olsun diye ısrar ediyor. İnsanlar bir araya gelince hoş seda oluyor. Mübarek günün sabahında güzel bir manevi hava oluşuyor. Önemli olan birlik, beraberlik ve hoş seda." diye konuştu.

-"İlçeye gelenlere de ikram ediyoruz"

Restoran işletmecisi Ahmet Öcal da "cuma çorbası" geleneği kapsamında Kur'an-ı Kerim okunduğunu, ilahiler söylendiğini ve duaların edildiği birlik ortamının oluştuğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu çorba sadece bu lokantada verilmiyor. Bu gelenek başlarken, ilçedeki 4 lokanta sosyal medyasında yayınlıyor. İsteyen istediği yerde ikram edebiliyor. Paylaşımı yaptığımız gün 12 kişi aradı. 3 aylık çorba ikramı ilk gün doldu. Yer gök dua ile. Öğlen 10 bin lira satış yapmadan sabahın seher vaktinde 2 bin lira satış yapın, onun bir bereketi vardır. İlçemiz yol güzergahında. Geçerken ilçeye gelenlere de ikram ediyoruz. Onların da kısmeti oluyor."