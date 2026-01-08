Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 08.01.2026 - 15:08
        Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        T.T. idaresindeki 37 RA 637 plakalı otomobil, Mancınık köyü mevkisinde karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 37 AR 148 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden T.T'nin yanındaki babası Mahir T. (71) olay yerinde hayatını kaybetti, T.T. ile diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

