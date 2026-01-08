Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
T.T. idaresindeki 37 RA 637 plakalı otomobil, Mancınık köyü mevkisinde karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 37 AR 148 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden T.T'nin yanındaki babası Mahir T. (71) olay yerinde hayatını kaybetti, T.T. ile diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
