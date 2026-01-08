Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada sürücülerden T.T'nin yanındaki babası Mahir T. (71) olay yerinde hayatını kaybetti, T.T. ile diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.

