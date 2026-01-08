Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Milli badmintoncu Aleyna, ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli badmintoncu Aleyna Korkut, ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 11:04 Güncelleme: 08.01.2026 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli badmintoncu Aleyna, ikinci Avrupa şampiyonluğu için hazırlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli badmintoncu Aleyna Korkut, ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşmak için hazırlanıyor.

        Ailesinin yönlendirmesiyle badminton ile 7 yaşında tanışan Aleyna, 2022 yılında 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalya kazandı.

        Kariyerinde çok sayıda Türkiye birinciliği olan Aleyna, ⁠13 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda tek kızlarda altın madalyanın sahibi oldu.

        Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki milli sporcu, yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor.

        Aleyna Korkut, ağustos ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

        Milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu'da kondisyon kampı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Doğa ile iç içe bir ortam ve burada kondisyon kampı yapıyoruz. Koşularla, bilimsel çalışmalarla güzel bir kamp oluyor. Teknik çalışmalar da yapıyoruz." dedi.

        Badminton ile ailesiyle Erzincan'da bulunduğu dönemde tanıştığını dile getiren Aleyna, "Ailemin, antrenörlerimi tanımasıyla spora başladım. 2022 yılında yapılan 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda tek kızlarda Avrupa şampiyonu oldum. Şu anda da hedefimiz Avrupa Şampiyonası." diye konuştu.

        İstanbul'da 11-15 Şubat tarihlerinde Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nın düzenleneceğini aktaran Aleyna, ağustos ayında ise Macaristan'da Avrupa Gençler Şampiyonası'nın yapılacağını söyledi.

        - "Tek kızlarda çok iyiyiz"

        Avrupa şampiyonu olduğu yaş grubuyla 4 yıl sonra tekrar karşılaşacağına işaret eden Aleyna, "Umarım yine aynı başarıyı kazanabilirim. Yine takımca çok iyi başarı kazanmak ve birinci olmak istiyorum. Ferdide de aynı başarıyı sürdürüp tekrar şampiyon olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Yoğun bir faaliyet takvimlerinin olduğuna dikkati çeken Aleyna, şunları kaydetti:

        "Badmintonda faaliyet takvimimiz yoğunlaştı. Daha çok kamplar, daha çok turnuvalar oluyor. Bu da bizim gelişimimizi olumlu yönde etkiliyor. Tek kızlarda çok iyiyiz. Gelişimimiz iyi gidiyor. Faaliyet takvimi dolayısıyla federasyonumuza teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Öldüren 26 darbe! Suç aleti bu halde!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Trump: Uzun süre Venezuela'dayız
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Birçok ilde fırtına felaketi!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Meyve bıçağıyla babasını öldürdü! Kanlı kahvaltı!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Kupada elenen Mou'dan gece yarısı flaş karar!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        2026 yılı sosyal yardım rakamları belli oldu
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin Maduro operasyonunda dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Kuşlar nasıl kaybolmuyor?
        Halep'te son durum ne?
        Halep'te son durum ne?
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Koopmeiners hamlesi!
        Koopmeiners hamlesi!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valiliği Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyardı
        Kastamonu Valiliği Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uyardı
        Kastamonu'da bazı mahallelerde su kesintisi devam ediyor: Vatandaşlara su d...
        Kastamonu'da bazı mahallelerde su kesintisi devam ediyor: Vatandaşlara su d...
        Karadeniz'de isabet alan petrol tankeri İnebolu'da demirledi
        Karadeniz'de isabet alan petrol tankeri İnebolu'da demirledi
        Başkan Arslan: "Taşköprü'yü geleceğe taşıyan adımları atıyoruz"
        Başkan Arslan: "Taşköprü'yü geleceğe taşıyan adımları atıyoruz"
        Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor
        Kastamonu'da kuvvetli fırtına bekleniyor
        Karadeniz'de petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı
        Karadeniz'de petrol tankeri dron saldırısında isabet aldı