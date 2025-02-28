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        Kastamonu'da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:03 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:03
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        Kastamonu'da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
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        Kastamonu'nun Cide ilçesinde ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

        İlçede yaklaşık 2 haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşıma kapanan birçok köy ve mahalle yolu, yoğun çalışma sonucu yeniden açıldı.

        Cide İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüyor.

        İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Albas, yaptığı açıklamada, Cide merkeze bağlı köylerde karla mücadele çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

        Çalışmaların planlanan takvime uygun ilerlediğini dile getiren Albas, "İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle aralıksız çalışıyor. Ekipler, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için büyük bir özveriyle çalışıyor." dedi.

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