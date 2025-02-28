Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ilkokul öğrencileri, davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelmesini kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:15 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ilkokul öğrencileri davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ilkokul öğrencileri, davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelmesini kutladı.

        Geleneksel kıyafetlerini giyen Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, davul çalıp maniler okuyarak Devrekani Hükümet Konağını ziyaret etti.

        Kaymakam Hüseyin Çamkerten'le bir araya gelen öğrenciler, burada mani okuyarak Kaymakamın ramazanını kutladı. Öğrenciler, daha sonra Çamkerten ile Cumhuriyet Savcısı Melih Say'ı ziyaret etti.

        Öğrenciler, etkinlikte misafirlere ramazan şerbeti ikramında bulundu.

        Çamkerten, ramazan ayının birlik beraberlik ruhunu yansıttığını belirterek, etkinlik dolayısıyla öğrencileri kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
        Kastamonu'da ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
        Kastamonu'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da 12 firari hükümlü yakalandı
        Voleybol turnuvasının şampiyonu Bozkurt Ortaokulu oldu
        Voleybol turnuvasının şampiyonu Bozkurt Ortaokulu oldu
        Kastamonu'da kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
        Kastamonu'da kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
        Sabah namazı sonrası "cuma çorbası"nda bir araya geliyorlar
        Sabah namazı sonrası "cuma çorbası"nda bir araya geliyorlar
        Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapıldı
        Deprem riskine karşı Kastamonu Kalesi'ne çelik örtülüme yapıldı