Kastamonu'da ilkokul öğrencileri davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı

Kaymakam Hüseyin Çamkerten'le bir araya gelen öğrenciler, burada mani okuyarak Kaymakamın ramazanını kutladı. Öğrenciler, daha sonra Çamkerten ile Cumhuriyet Savcısı Melih Say'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.