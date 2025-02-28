Kastamonu'da ilkokul öğrencileri davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ilkokul öğrencileri, davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelmesini kutladı.
Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ilkokul öğrencileri, davul çalıp maniler okuyarak ramazanın gelmesini kutladı.
Geleneksel kıyafetlerini giyen Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, davul çalıp maniler okuyarak Devrekani Hükümet Konağını ziyaret etti.
Kaymakam Hüseyin Çamkerten'le bir araya gelen öğrenciler, burada mani okuyarak Kaymakamın ramazanını kutladı. Öğrenciler, daha sonra Çamkerten ile Cumhuriyet Savcısı Melih Say'ı ziyaret etti.
Öğrenciler, etkinlikte misafirlere ramazan şerbeti ikramında bulundu.
Çamkerten, ramazan ayının birlik beraberlik ruhunu yansıttığını belirterek, etkinlik dolayısıyla öğrencileri kutladı.
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