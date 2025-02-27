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        Kastamonu Valiliğinden kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı uyarı

        Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 17:04 Güncelleme: 27.02.2025 - 17:04
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        Kastamonu Valiliğinden kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı uyarı
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        Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çatılardan kayan kar parçalarının kombi bacalarının yerinden çıkmasına yol açarak zehirlenmelere neden olabileceği vurgulandı.

        Açıklamada, doğal gaz bacası kaynaklı meydana gelebilecek olumsuzluklar, çatılardan düşebilecek kar kütleleri ve buz parçaları ile çatıdan düşme, kayma ve düşme risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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