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        KUZKA tarafından hayata geçirilen KOBİ Destek Merkezi faaliyetlerine başladı

        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen KOBİ Destek Merkezi, Kastamonu ve Sinop'ta açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:27
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        KUZKA tarafından hayata geçirilen KOBİ Destek Merkezi faaliyetlerine başladı
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        Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından hayata geçirilen KOBİ Destek Merkezi, Kastamonu ve Sinop'ta açıldı.

        KUZKA'dan yapılan yazılı açıklamada, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'ler için özelleşmiş eğitim ve profesyonel danışmanlık hizmetleriyle işletmelere değer katmak amacıyla oluşturulan KOBİ Destek Merkezinin hizmete girdiği bildirildi.

        Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan KOBİ Destek Merkezinin, özellikle turizm ve su ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik çözümler sunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "KOBİ Destek Merkezi, firmaların büyümesini ve rekabet gücünü artırmasını sağlamak amacıyla danışmanlık, eğitim, pazara erişim desteği ve girişimcilik alanlarında çözümler sunuyor. Destek kapsamında, işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel eğitim programları düzenlenirken, uzman desteğiyle kurumsal gelişimlerine katkı sağlanıyor. Ayrıca, uluslararası pazarlarda yeni fırsatlar yakalamak isteyen firmalara dış ticaret istihbaratı desteği veriliyor. Yeni girişimciler için sunulan iş modeli geliştirme ve mentörlük hizmetleriyle de bölgedeki işletmelerin sürdürülebilir büyümesi hedefleniyor."

        KOBİ Destek Merkezinin gerçekleştireceği teşhis çalışmaları ile Kastamonu ve Sinop'ta toplam 40 firmanın güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilerek, gelişim alanlarının belirleneceği ifade edilen açıklamada, "Bu çalışma sayesinde işletmelere özel çözümler sunularak büyümeleri ve pazar paylarını artırmaları desteklenecek. Gelişimleri için profesyonel destek almak isteyen işletmeler, Kastamonu'da KUZKA hizmet binasında ve Sinop'ta Yatırım Destek Ofisinde faaliyetlerine başlayan KOBİ Destek Merkezi ile iletişime geçebilir." bilgisi verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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