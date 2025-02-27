Deniz Feneri Derneği ramazanda farklı ülkelerde çalışmalarını sürdürecek

Deniz Feneri Derneği tarafından ramazan ayında Gazze'dekiler başta olmak üzere savaş, yoksulluk ve göç nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde zor durumda kalan milyonlarca insana yardım ulaştırılacak.

Derneğin Kastamonu Temsilcisi Halit Bitkin, gazetecilere, ramazan ayında derneğin Türkiye dahil dünyanın birçok ülkesinde yapacağı yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını anlatan Bitkin, "İlimiz genelinde tespitlerini yaptığımız kayıtlı 1610 ailemize gıdadan giyime, yetim aylığından, temizliğe, fatura desteğinden hastane ve ilaç ücretlerine, yakacaktan eğitim desteğine kadar daha birçok kalemde yardım etme gayretindeyiz. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 50 ailemizden 200 kişiye her gün sefer tasları ile sıcak yemek ve pide ikram edeceğiz. Gıda dağıtımlarımız devam edecek. Emanet edeceğiniz fitre, fidye, zekat ve sadakalarınızı ulaştıracağız." dedi.

Kastamonu'da bir giyim mağazaları bulunduğunu dile getiren Bitkin, "Giyim mağazamızda 2023 ve 2024 yıllarında 800 aileye giyim yardımında bulunduk. Merkeze gelemeyecek durumda olan ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerinin de beden ölçülerini alarak kıyafetleri paketleyip kendilerine ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Deniz Feneri olarak Gazze'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bitkin, şunları kaydetti:

"25 kişilik ekibimizle 4 ayrı noktada 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartıp iftar ve sahurda ikram edeceğiz. Elden nakdi olarak zekat ve sadakalarınızı dağıtacağız. Çadır okulumuzda okuyan 120 öğrenci ve öğretmenlerine de destek olmaya devam edeceğiz. Savaş mağduru Gazzeli kardeşlerimize 3 ayrı noktada 1200 ailelik çadır kent kurma çalışmamız da devam etmektedir. İsrail zulmünden kaçıp kamplarda yaşayan Gazzeli kardeşlerimize tankerlerle su getiriyoruz. Savaş ortamında yırtık elbiselerle hayata tutunmaya çalışanlara giyim yardımı veriyoruz. Evleri yıkılıp yakınlarını kaybedenlere gıda yardımı yapıyoruz."

Suriye'de yaptıkları çalışmaları da anlatan Bitkin, "Halep merkezdeki aşevimiz sayesinde 3 bin kişiye sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Halep merkezdeki giyim mağazamızla kışlık seti ulaştırıyoruz. Halep'teki fırınımızda ekmek çıkmakta ve un yardımına ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda kolisi yardımı ulaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.