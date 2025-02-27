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        Tosya'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:58 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:58
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        Tosya'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından, Çaykapı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin yem desteği ile yaban hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için çalışma yapıldı.

        Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, beraberindeki ekiplerle birlikte belirlenen alanlara yem bıraktı.

        Tosya Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için, Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri ile birlikte iklim koşullarının sertleştiği ve yoğun kar yağışının görüldüğü bölgelerde yemleme çalışması yapıldı. " ifadelerine yer verildi.

        Yemleme çalışmasına, Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, Tosya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Adil Karaoğlu ile Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Derya Demirci katıldı.

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