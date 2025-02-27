Kastamonu'da kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
Kastamonu'da kar nedeniyle 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu'da kar nedeniyle 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pınarbaşı ve Ağlı'da 1'er, Azdavay, Çatalzeytin ve Cide'de 17'şer, Bozkurt'ta 21, Devrekani'de 13, Doğanyurt'ta 11, İnebolu'da 39, Küre'de 19, Şenpazar'da 6, Taşköprü'de 3 olmak üzere 165 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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