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        Kastamonu'da kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

        Kastamonu'da kar nedeniyle 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:10
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        Kastamonu'da kar nedeniyle 165 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor
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        Kastamonu'da kar nedeniyle 165 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle ilçelerden Pınarbaşı ve Ağlı'da 1'er, Azdavay, Çatalzeytin ve Cide'de 17'şer, Bozkurt'ta 21, Devrekani'de 13, Doğanyurt'ta 11, İnebolu'da 39, Küre'de 19, Şenpazar'da 6, Taşköprü'de 3 olmak üzere 165 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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