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        Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılmasını kemane çalarak kutladı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köy sakini, kar nedeniyle kapanan yolu açan iş makinelerini kemane çalarak karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 17:57 Güncelleme: 26.02.2025 - 17:57
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        Kar nedeniyle kapanan köy yolunun açılmasını kemane çalarak kutladı
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        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köy sakini, kar nedeniyle kapanan yolu açan iş makinelerini kemane çalarak karşıladı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Dibek köyünün yolu ulaşıma kapandı.

        Kastamonu İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ekiplerince yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

        Ekipler, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede, yolu ulaşıma açtı.

        Köy sakinlerinden Mehmet Acar, köye ulaşan karla mücadele ekiplerini kemane çalarak karşıladı.

        Yolu ulaşıma açtıkları için ekiplere teşekkür eden Acar, "Köyümüzde kış şartlarından dolayı yollarımız kapandı. Gerekli çalışmaların yapılmasıyla yolumuz yeniden açıldı. Biz de bu güzel muhabbeti değerlendirmek için gönlümüzce bir şey yapalım dedik. Kaymakamımıza, İl Özel İdaresi'ne, Dibek köyü muhtarımıza ve tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

        Muhtar Bayram Körpe de köy yolunun uzun süren çalışmalarla yeniden açıldığını ifade ederek, İnebolu Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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