Kalp krizinden öldü, kardan kapanan köyüne 5 gün sonra defnedildi

İstanbul'da yaşayan Adem Sungur, 21 Şubat'ta evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sungur'un Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Doğanören köyünde yaşayan ailesi, cenazenin köye defnedilmesini istedi. Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yolunu açmak için harekete geçti. Kar yağışının dinmesiyle çalışma başlatan ekipler, 24 saatlik çalışmanın ardından Atabeyli-Hürmetli-Doğanören grup yolunu açtı. Adem Sungur'un cenazesi, 5 günün ardından köyüne götürüldü. Sungur'un cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

İSTANBUL'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Adem Sungur (30), Kastamonu'daki köyüne kar yağışının dinmesi ve kapalı olan yolun açılmasının ardından 5 gün sonra defnedildi.

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