Kastamonu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
B.Y. (57) idaresindeki 37 ACA 286 plakalı otomobil ile M.Y. (82) yönetimindeki 37 EP 673 plakalı hafif ticari araç Gölköy mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.Y, idaresindeki araç refüje devrildi.
Kazada, B.Y. ile S.Y. (22) H.Ü. (88) ve E.Y. (47) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan E.Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
