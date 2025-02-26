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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu

        –Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 22:28
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        Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu
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        –Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve ahır kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Tunuslar köyünde Muhtar İlhan Çakal'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Çakal'ın evinin yanında bulunan Metin ve Şahin Becerikli kardeşler ile Salih Sezgin'e ait evlere de sıçradı.

        Yangını fark eden köylüler durumu itfaiyeye bildirdi.

        O sırada evde bulunan Ali Dönmez ve eşi Hayriye Dönmez, köy sakinleri tarafından pencereden çıkartıldı. Kurtarılırken yaralanan Hayriye Dönmez, Ağlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Yangına, Ağlı, Azdavay, Devrekani ve Seydiler belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında İlhan Çakal ile Şahin ve Metin Becerikli'ye ait evler kullanılamaz hale geldi, Salih Sezgin'e ait ev ise zarar gördü. Yangında Çakal'a ait ahırdaki 40 küçükbaş ve 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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