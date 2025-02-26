CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe, Kastamonu'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Yapılması gereken şey sadece enflasyonun düşürülmesi değil, enflasyonun düşürülmesiyle birlikte ya da ondan önce vatandaşın gelirini artıracak politikaları hayata geçirmek." dedi.

Kastamonu Belediyesini ziyaret eden Karatepe, ardından CHP Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Burada konuşan Karatepe, yerel ve ekonomik sorunların yanında ülke gündemini de yakından takip ettiklerini ve değerlendirmeleri paylaştıklarını söyledi.

Sorunların Türkiye'nin her yerinde ortaklaştığını ifade eden Karatepe, "Derinleşen yoksulluk, hayat pahalılığı gibi konuların Türkiye'nin tüm coğrafyasında geniş halk kesimlerini ağır bir şekilde etkilediğini görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Benzer bir konu Kastamonu'da da söz konusu." dedi.

Karatepe şunları kaydetti:

"Alım gücü sadece fiyatlarla ilgili değil ama aynı zamanda gelirle ilgili bir kavram. Eğer sizin geliriniz artamazsa fiyatların artış hızı, enflasyon yavaşlasa bile siz hayatı pahalı bulursunuz. Çünkü onu satın alacak cebinizde geliriniz olmayacağı için hayat pahalılığını belirgin şekilde hissedeceksiniz. Yapılması gereken şey sadece enflasyonun düşürülmesi değil, enflasyonun düşürülmesiyle birlikte ya da ondan önce vatandaşın gelirini artıracak politikaları hayata geçirmek. Yani cebindeki para miktarını artıracak işler yapılması gerekir. Fakat açıklanan resmi veriler üzerinden baktığımızda bunun böyle olmadığını, hayatın pahalı olmasına yol açan unsurların başında gelirlerin düşük olması gerçeği yattığını çok net bir biçimde görüyoruz."

Basın toplantısına Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Dilek İlke Karabacak da katıldı.