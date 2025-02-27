Kastamonu'da eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar yemin etti

Kastamonu'da, temel eğitimlerini tamamlayan 2 bin 573 uzman erbaş, Jandarma Teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı.

İl Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı kışlasındaki eğitimleri sona eren 2 bin 480 jandarma uzman erbaş ile 93 sahil güvenlik uzman erbaş için 37. Dönem Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 6 ay süren eğitimde dereceye giren uzman erbaşlara ödülleri Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı tarafından verildi.

Orgeneral Çardakcı, törende yaptığı konuşmada, uzman erbaşların gece gündüz demeden eğitim gördüklerini, zorluklara göğüs gerdiklerini belirtti.

Komando olmanın yalnızca görev, rütbe ya da ünvan olmadığını ifade eden Çardakcı, şöyle devam etti:

"Çevik iradeye, sarsılmaz inanca ve vatan sevgisiyle tutuşan bir yüreğe sahip, vatanına ve bayrağına yemin etmiş, zorlu eğitimleri başarıyla tamamlamış 2 bin 480 yiğit evladımızı Jandarma Genel Komutanlığımıza, 93 levendimizin de Sahil Güvenlik Komutanlığımıza katılmalarının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu an sadece bir kursun kapanışı değil aynı zamanda birer vatan evladı olarak sizlerin yepyeni bir yola çıkış anıdır. Tarihi zaferler ve kahramanlıklarla dolu Jandarma Genel Komutanlığımızın bir parçası olan ve tarih boyunca devletine ve milletine sadakatle bağlı insanların yetiştiği bir yer olan Kastamonu'muzla bütünleşmiş Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum."

Türkiye'nin bölgesinde yaşanan gelişmelerle ilgili de konuşan Çardakcı, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler Türkiye'nin sadece güçlü değil, aynı zamanda kararlı ve caydırıcı bir devlet olması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktaysa bunun sebebi sizler gibi kahraman evlatların varlığıdır. Biz sadece kendi sınırlarımızı değil gönül coğrafyamızı da koruyan bir milletiz." dedi.

Jandarma Genel Komutanlığının Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de terörle mücadele operasyonlarında elde ettiği zaferlerle milletin göğsünü kabarttığını anlatan Çardakcı, "Jandarma Genel Komutanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları, aziz milletimizin desteği ve duasıyla terörle mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra aynı kararlılıkla görevini sürdürecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yani terörsüz Türkiye hedefi gerçekleştirilinceye kadar mücadelesine devam edecektir." ifadelerini kullandı.