Kastamonu'da 14. kattan düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı
Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden kadının nişanlısı tutuklandı.
Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden kadının nişanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eser Mumcuoğlu (30) Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmandan düşerek yaşamını yitirdi.
Kadının olay sırasında aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eser Mumcuoğlu'nun cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
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