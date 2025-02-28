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        Kastamonu'da 14. kattan düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı

        Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden kadının nişanlısı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:33 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:33
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        Kastamonu'da 14. kattan düşerek ölen kadının nişanlısı tutuklandı
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        Kastamonu'da bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden kadının nişanlısı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Eser Mumcuoğlu (30) Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmandan düşerek yaşamını yitirdi.

        Kadının olay sırasında aynı evde bulunan nişanlısı S.Ö, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Eser Mumcuoğlu'nun cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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